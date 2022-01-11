В России зарегистрировали тест для выявления «омикрона»

В России зарегистрировали тест-систему для выявления штамма коронавируса «омикрон». Ее разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Набор реагентов позволяет за полтора часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта», сообщает пресс-служба ФМБА.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила опасения, что при негативном развитии событий количество случаев COVID-19 в России может увеличиться до 100 тысяч в сутки. По последним данным, в России число случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон» за новогодние праздники выросло до 305.



Татьяна Леухина