Треть компаний в Казани отслеживают резюме своих сотрудников

Лидируют по частоте проверок IT-компании

Фото: Динар Фатыхов

Треть (33%) работодателей в Казани признались, что следят за появлением резюме действующих сотрудников на рекрутинговых сайтах. Причем 27% практикуют такой мониторинг давно, а еще 6% начали вести его недавно, сообщают исследователи SuperJob.

Большинство компаний (60%) не ведут подобного контроля.

Лидируют по частоте проверок IT-компании: там за активностью персонала наблюдают 57% работодателей из-за высокой стоимости найма и дефицита кадров уровня lead и senior.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Высокая доля мониторинга зафиксирована также в сфере продаж (53%), банках и финансовом секторе (42%). В промышленности показатель составляет 40%, в строительстве — 37%.

Работодатели концентрируются на отслеживании резюме ключевых специалистов, чья потеря наиболее критична для бизнеса. Мониторинг стал инструментом адресного удержания ценных работников вместо тотального контроля всего штата. Опрос проводился с 3 августа по 1 сентября 2026 года среди представителей казанских компаний.

Ранее исследователи пришли к выводу, что за финансами работодателя следит каждый второй россиянин. Сотрудники старше 45 лет делают это чаще молодежи: 68% против 40%.

Зульфат Шафигуллин