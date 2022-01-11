ВОЗ рекомендовала усовершенствовать вакцины для борьбы с «омикроном»

Существующие вакцины от COVID-19 нужно обновить и усовершенствовать для борьбы с новыми штаммами, в том числе с «омикроном». Об этом говорится в новых, промежуточных рекомендациях Технической консультативной группы по составу вакцин Всемирной организации здравоохранения.

Группа считает, что нужно продолжать создавать новые вакцины, которые будут иметь большое влияние на предотвращение новых заражений и распространения вируса в дополнение к предотвращению развития тяжелой формы заболевания и смерти, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в течение ближайших 6—8 недель. За первую неделю 2022 года в Европе зарегистрировали более 7 млн случаев заболевания COVID-19.

Татьяна Леухина