Улица Островского: от владельцев немецкой табачной фабрики до автора «Башмачков»

Что удалось узнать организаторам фестиваля «Йорт» про бывшую Вознесенскую в Казани

Дореволюционная улица Островского. Фото: взято с сайта commons.wikimedia.org (общественное достояние)

Сегодня, 6 сентября, во дворе Национального музея Республики Татарстан пройдет мини-фестиваль «Йорт». Так завершается проект «Дома и люди: улицы Вознесенская/Островского». В течение нескольких месяцев Дом татарской книги изучал историю сохранившейся части этой театрально-купеческой улицы. Итогом работы станет выставка, онлайн-архив и, возможно, книга. «Реальное время» выяснило, что удалось найти исследователям.

Театральная, старообрядческая

На фестивале планируется записать интервью с казанцами и гостями города — это будут делать студенты кафедры религиоведения Казанского федерального университета. Экскурсию по самой улице проведет сотрудник Музея истории старообрядчества Роман Царевский. На музыкальной сцене выступят группа Rüya, Elina, МРАҮ, K3DERT и Айдар Исхаков.

Не будем перечислять все события, укажем, что «Дома и люди...» Фонда развития Национального музея РТ совместно с Домом татарской книги — один из участников спецпроекта фестиваля «Күрше» — «Күрше. Мирас», который реализуется Институтом развития городов Татарстана при поддержке раиса РТ. Изучение истории шло не только в архивах, исследователи также общались с современными жителями улицы Островского, одной из самых длинных в Казани.

Исторически участок до Туфана Миннуллина относился к Вознесенской улице, а кусочек до Назарбаева назывался просто «Узенькой». В проекте в первую очередь говорится о части, где больше сохранилось исторических зданий: от дома №1 до №43.

Адресно улица начинается с «Дома промышленности» (№1/6), одного из 40, которые находились на балансе Казанского электротехнического завода, появившегося на базе эвакуированного из Ленинграда завода №379. Его другое название — 708-й, «семьсот веселый», он находился на Островского, 50, где сейчас работает технопарк «Идея».

Номера Барабанова. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Важная для улицы старообрядческая тема начинается с номеров Петра Степановича Барабанова (№4). В начале ХХ века он делил домовладение с другими известными промышленниками: Свешниковыми, Сидоровым, Афанасьевым. 24 года здесь жил драматург Тази Гиззат, соавтор музыкальной комедии «Башмачки». Квартира Гиззата была маленькой: одно большое помещение, разделенное фанерными перегородками на «комнаты», указывают исследователи. При этом у него в годы Великой Отечественной войны останавливались Александр Фадеев, Марк Ефетов, Валерий Кирпотин.

С дома Гейст (№6) можно начинать тему театра. Здесь располагалось общежитие, в котором жили, например, режиссеры Сулейман Валеев-Сульва, Хусаин Уразиков, Ширияздан Сарымсаков, многолетний исполнитель роли Григория в «Гөргөри кияүләре» Наил Дунаев, актриса Гульсум Камская, актер Гали Надрюков и многие другие.

При этом сам украшенный лепниной дом сначала принадлежал немецкому купцу 2-й гильдии Кондратию Яковлевичу Гейсту, а перестроила здание его дочь, София Гейст, вышедшая замуж за швейцарского подданного Мельхиора Яковлевича Рама. Вместе они управляли табачной фабрикой на Московской улице.

В 1913-м фабрика загорелась. Газеты писали: «К приезду пожарных уже полыхало два огромных двухэтажных склада с табаком и махоркой. Махорочный дым был настолько крепок и удушлив, что в ходе тушения пожара 17 пожарных и два брандмейстера потеряли сознание, наглотавшись едкого махорочного дыма, и выбыли из строя. Только благодаря энергии и находчивости брандмайора Подгорского пожар был прекращен уже к двум часам ночи. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем одного рабочего, возившего табак с вокзала».

После революции в здании размещалась Центральная мусульманская военная коллегия, во время войны жил итальянский коммунист-писатель Джованни Джерманетто.

Дом коммунальников. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

От коммунальников — к нефтяным магнатам

Огромный «Дом коммунальников» (№9) также стал частью проекта. Сейчас в нем живут участники команды «Проектная группа 8», которые мечтают написать про него отдельную книгу. Дом построен на месте Вознесенской церкви, часть кирпичей храма потом использовалась при постройке Дома печати на Баумана.

В доме жили писатели Самуил Маршак и Владимир Бахметьев, певцы Усман Альмеев и Зюгра Байрашева, депутат Верховного Совета Маннаф Айтуганов, агроном Хадича Байчурова, одна из соавторов нового сорта озимой ржи — «Казанской». А также, например, нарком сначала земледелия, а потом мясной и молочной промышленности ТАССР Прокопий Черзор и главный редактор чувашской газеты «Хӗрлӗ Ялав» Исаак Скворцов. К слову, в бывшей Клячкинской больнице (№11/6) начинался чувашский национальный театр.

О здании ТЮЗа мы неоднократно писали. Известно, что театр и Дом татарской книги планируют променад на основе собранных материалов — возможно, уже в сентябре. Объединяет два здания, стоящих напротив, семейство Журавлевых. Театральные владения в 1870-х покупал Николай Михайлович.

Островского, 16/3. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Музейные постройки (№15) переделывал в 1908-м Захар Васильевич. Мало говорится в гидах о работе кузнецов из села Чебакса: навесы над парадными входами с Зилантами, ограждения над карнизами — это их рук дело.

Сумели в Доме татарской книги определить снесенные дома. 13-й принадлежал купцу Прокопию Кирилловичу Полянину, который владел нефтеперерабатывающим заводом на окраине Ново-Татарской слободы и финансировал дамбу, соединявшую ее со Старо-Татарской, сейчас это улицы Татарстан и Девятаева. Дом «Мазута» на Меховщиков, 2 — также его владения.

Домом 16/3 сначала владел некий Николин, потом помещик Федор Васильевич Матюнин, затем его стали называть домом Никитина, а в советское время здесь находился народный суд, суд 3-го участка Бауманского района.

Островского, 25 и 27. 25-й — дом Якова Шамова. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Куда Лундстрем ходил за керосином

На месте 17-го дома сейчас парковка, а раньше находилось двухэтажное здание в классицистическом стиле с ажурным балконом. Известно, что в нем жил преподаватель музыкального училища, скрипач Давид Френкин.

Во дворе дома №18 находилась керосиновая лавка. Сюда, вероятно, ходила за ним семья джазмена Олега Лундстрема, который жил на Баумана. В память об этих событиях известное заведение из 90-х называлось «Керосинкой», сейчас здесь бар Spletni.

На месте нового 21-го дома стояло одноэтажное здание XIX века, где работал, например, доходный дом Владимирова и лавка Михаила Гавриловича Коровякова.

Вместо современного 27-го находился дом Петрова и флигель Владимирова, в советское время здесь была пожарная инспекция Бауманского района, Управление милиции города, паспортный отдел, ГАИ. А среди жителей значился начальник Управления по делам искусств при СНК Татарской ССР Гумер Альмухаметов, жертва репрессий.

Дом Износкова, табличка гласит: «Здание культурного наследия». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

На месте 35-го дома находились трехэтажные владения Н.А. Колобова 1877 года. А там, где сейчас жилой комплекс Luciano vita club, а чуть ранее был комбинат «Здоровье», работал дом кондитера Кондрата Григорьевича Пирогова — со своей «конфектной фабрикой и магазином».

Наконец, во дворе Дома работников мехового объединения (37/5) находится один из стариннейших в этих краях каменных домов — Семена Еремеевича Иноземцева (1688—1751), который также владел значительной территорией Кирпичной слободы, тянувшейся аж до Закабанной мечети. Здесь у Иноземцева, крещеного татарина, был свой винокуренный завод и кирпичное производство, а в Кукморе он владел Анцубским медеплавильным заводом.

Сейчас авторы проекта планируют сделать из собранных материалов уличную выставку, которую разместят прямо на улице Островского. А в дальнейшем, возможно, напишут и книгу.