В Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 2 298 642 человека
В Татарстане провакцинировали 2 298 642 человека, сообщили в региональном Минздраве.
За сутки прирост составил 2 291 человек. Из общего числа привившихся вторую дозу препарата получили 1 863 587 человек.
Повторную вакцинацию прошли 140 006 человек.
В Казани за новогодние выходные вакцинацию от коронавируса прошли более 2 тысяч человек.
Маргарита ГоловатенкоОбществоМедицина Татарстан
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