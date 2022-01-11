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В Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 2 298 642 человека

14:12, 11.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 2 298 642 человека
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане провакцинировали 2 298 642 человека, сообщили в региональном Минздраве.

За сутки прирост составил 2 291 человек. Из общего числа привившихся вторую дозу препарата получили 1 863 587 человек.

Повторную вакцинацию прошли 140 006 человек.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани за новогодние выходные вакцинацию от коронавируса прошли более 2 тысяч человек.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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