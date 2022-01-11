В ВОЗ заявили о заражении «омикроном» более 50% населения Европы в течение шести-восьми недель

Фото: Максим Платонов

Более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в течение ближайших шести-восьми недель. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.

По его словам, сейчас 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях заболевания «омикроном» у себя. Этот штамм доминирует в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

Также Клюге добавил, что за первую неделю 2022 года в Европе было зарегистрировано более 7 млн случаев заболевания COVID-19.

Фото: Максим Платонов

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в России смертность от штамма коронавируса «омикрон» не превысит 0,5%.

Дарья Акимова