Мурашко заявил, что ревакцинация «Спутником Лайт» поможет защитить от штамма «омикрон»
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ревакцинация «Спутником Лайт» помогает защититься от штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает ТАСС.
На заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ глава Минздрава рассказал, что совместное российско-итальянское исследование Центра им. Гамалеи и Института Спалланцани доказало то, что ревакцинация пациентов «Спутником Лайт» хорошо нейтрализует вирус и позволяет защитить от нового штамма коронавируса «омикрон».
В связи с этим Мурашко призвал всех, кто уже делал прививку или болел, ревакцинироваться.
Ранее специалисты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов «Спутника V».
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