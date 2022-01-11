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Мурашко заявил, что ревакцинация «Спутником Лайт» поможет защитить от штамма «омикрон»

17:39, 11.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мурашко заявил, что ревакцинация «Спутником Лайт» поможет защитить от штамма «омикрон»
Фото: Максим Платонов (архив)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ревакцинация «Спутником Лайт» помогает защититься от штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает ТАСС.

На заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ глава Минздрава рассказал, что совместное российско-итальянское исследование Центра им. Гамалеи и Института Спалланцани доказало то, что ревакцинация пациентов «Спутником Лайт» хорошо нейтрализует вирус и позволяет защитить от нового штамма коронавируса «омикрон».

В связи с этим Мурашко призвал всех, кто уже делал прививку или болел, ревакцинироваться.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее специалисты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов «Спутника V».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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