Рестораторы и отельеры Татарстана попросили о полном снятии ограничений по времени работы

Фото: Максим Платонов

Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана (АРиО) направила письмо в Роспотребнадзор с просьбой о полном снятии ограничений по времени работы. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе АРиО.

Напомним, заведениям общепита в Татарстане разрешили с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года работать с 6.00 до 1.00. В Новый год рестораны и кафе республики могли принимать гостей до 3.00.

— Сотрудники сферы общественного питания прошли 100%-ную вакцинацию, продолжаются усиленные меры профилактики, услуги предоставляются только с предъявлением QR-кода. Мы просим полностью снять ограничения по времени работы предприятий общественного питания, — пишет исполнительный директор АРиО Галина Шарафутдинова.



Благодаря продлению рабочего времени до 01.00 выручка выросла в 2,5 раза, сообщил предприниматель Донат Мухаметшин (кафе Chalbar, бар Bazzar).

— А количество персонала в смену наконец позволило вывести 40% от «допандемийного» штата сотрудников. Новогодняя же ночь при продлении режима работы до 03.00 позволила вывести уже 70% персонала от общего «доковидного» штата, а падение выручки, в сравнении с той же рабочей сменой 31 декабря 2019-го, составило всего 50%, что и позволяет хотя бы находиться в точке нуля, вернуть, пусть пока еще не весь, рабочий персонал, — говорит он.



Ассоциация в обращении об отмене временных ограничений подчеркивает необходимость сохранять предъявление QR-кодов и поддержки 100%-ной вакцинации персонала.

— Устранение барьера по временным ограничениям будет способствовать дальнейшей вакцинации и ревакцинации населения. АРиО РТ открыта для сотрудничества с компаниями и организациями, которые осознают важность ее деятельности как общественного объединения и имеют общую с ней цель — совершенствование и развитие сферы гостеприимства, — отметили в ассоциации.



Дарья Пинегина