Центр им. Чумакова планирует выявить геном «омикрона» через две недели

Фото: Максим Платонов (архив)

Центр им. Чумакова планирует выявить полный геном штамма COVID-19 «омикрон» через две недели. Об этом рассказал глава центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, на данный момент продолжаются работы, связанные со стабилизацией и сохранением нового варианта инфекции, а также с его характеристикой, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера Ишмухаметов заявил, что пандемия коронавируса будет продолжаться еще как минимум год, пока не приобретет статус обычного сезонного заболевания. За этот период один из штаммов COVID-19 должен вытеснить все остальные. А имеющиеся вакцины с ним справятся.

Диана Жиленкова