Новости общества

05:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МИД РФ назвал обвинения по БПЛА в Лейпциге «началом настоящей войны»

15:59, 06.09.2026

Лавров провел параллель с действиями немецкой стороны перед началом Великой Отечественной войны

МИД РФ назвал обвинения по БПЛА в Лейпциге «началом настоящей войны»
Фото: взято с сайта МИД России

Обвинения Запада в адрес России из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига можно расценивать как начало настоящей войны. Об этом «Вестям» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам руководителя российского ведомства, зарубежные партнеры возложили вину на Москву без какого-либо расследования.

взято с сайта МИД России

Министр напомнил, что Германия закрыла генеральное консульство в Бонне и инициировала ликвидацию Русского дома в Берлине. Лавров провел параллель с действиями немецкой стороны перед началом Великой Отечественной войны, когда также закрывались дипломатические миссии.

Глава МИД РФ подчеркнул, что за новыми обвинениями скрывается нежелание европейских лидеров идти на диалог.

В начале сентября власти Германии объявили о ряде ограничительных мер в отношении России, обвинив Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига в августе.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также