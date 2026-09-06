МИД РФ назвал обвинения по БПЛА в Лейпциге «началом настоящей войны»

Лавров провел параллель с действиями немецкой стороны перед началом Великой Отечественной войны

Обвинения Запада в адрес России из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига можно расценивать как начало настоящей войны. Об этом «Вестям» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам руководителя российского ведомства, зарубежные партнеры возложили вину на Москву без какого-либо расследования.

Министр напомнил, что Германия закрыла генеральное консульство в Бонне и инициировала ликвидацию Русского дома в Берлине. Лавров провел параллель с действиями немецкой стороны перед началом Великой Отечественной войны, когда также закрывались дипломатические миссии.

Глава МИД РФ подчеркнул, что за новыми обвинениями скрывается нежелание европейских лидеров идти на диалог.

В начале сентября власти Германии объявили о ряде ограничительных мер в отношении России, обвинив Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига в августе.

Зульфат Шафигуллин