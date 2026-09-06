Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле продлились около трех часов

Главной темой стало урегулирование российско-украинского конфликта

Президент России Владимир Путин провел встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Беседа, начавшаяся около 19:55 мск, продолжалась порядка трех часов.

Главной темой стало урегулирование российско-украинского конфликта. Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал разговор как «содержательный, конструктивный, предельно откровенный и доверительный». По его словам, российская сторона дала оценки ходу СВО и выразила уверенность в достижении целей, а американская представила свои соображения по возможным путям урегулирования.

Кроме того, обсуждались перспективы взаимовыгодных отношений между странами.

Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за усилия по содействию урегулированию. Спецпредставитель Уиткофф, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за решение временно приостановить удары по Киеву для обеспечения безопасности делегации. Президент РФ подтвердил, что ударов по украинской столице не наносилось с полуночи 5 сентября.

Зульфат Шафигуллин