Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле продлились около трех часов
Главной темой стало урегулирование российско-украинского конфликта
Президент России Владимир Путин провел встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Беседа, начавшаяся около 19:55 мск, продолжалась порядка трех часов.
Главной темой стало урегулирование российско-украинского конфликта. Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал разговор как «содержательный, конструктивный, предельно откровенный и доверительный». По его словам, российская сторона дала оценки ходу СВО и выразила уверенность в достижении целей, а американская представила свои соображения по возможным путям урегулирования.
Кроме того, обсуждались перспективы взаимовыгодных отношений между странами.
Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за усилия по содействию урегулированию. Спецпредставитель Уиткофф, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за решение временно приостановить удары по Киеву для обеспечения безопасности делегации. Президент РФ подтвердил, что ударов по украинской столице не наносилось с полуночи 5 сентября.
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