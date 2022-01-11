В Центре им. Гамалеи заявили, что в России при распространении «омикрона» смертность не превысит 0,5%

Фото: Максим Платонов

В России смертность от штамма коронавируса «омикрон» не превысит 0,5%. С таким мнением выступил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире телеканала «Москва-24».

По его словам, в странах, где вакцинирована большая часть населения, летальность составит 0,1—0,2%. Альтштейн отметил, что в РФ показатели по вакцинации еще недостаточны.

Фото: Максим Платонов

Эксперт добавил, что отследить распространение «омикрона» среди людей можно по резкому подъему уровня заболеваемости, передает ТАСС.

Недавно Альтштейн предупредил о пятой волне заболеваемости COVID-19 в России, которая будет связана с распространением омикрон-штамма. Эксперт добавил, что новый вариант вируса характеризуется более низкой летальностью.

Диана Жиленкова