Специалисты ЕМА дали положительное заключение по признанию производственных стандартов «Спутника V»

Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов «Спутника V», сообщил замглавы Центра им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.

«Вот эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, в этой части как раз ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение», — приводит RT слова Логунова.

EMA приступило к процедуре последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины «Спутник V» еще в марте 2021 года. Специалисты оценивали вакцину по европейским стандартам безопасности, качества и эффективности.



Некоторые государства ЕС давно одобрили применение вакцины «Спутник V», не дожидаясь регистрации со стороны EMA. Так, первую партию вакцины «Спутник V» закупала Словакия.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее на Кипре признали вакцину «Спутник Лайт» в качестве бустерной прививки для российских туристов.

Маргарита Головатенко