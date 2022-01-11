Мишустин выделил Татарстан в числе регионов с растущей заболеваемостью COVID-19

Татарстан оказался в числе регионов, где растет заболеваемость коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по COVID-19.

За последнюю неделю заболеваемость в республике увеличилась почти на 6%, констатировал он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов доложил Мишустину, что республика полностью готова к распространению нового штамма коронавируса «омикрон».



За минувшие сутки в Татарстане выявили 103 новых случая COVID-19. Общее число заболевших в республике достигло 43 749.

Татьяна Леухина