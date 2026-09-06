Аптечная корзина в Казани подешевела до 6 711 рублей

При этом общий объем продаж в городе вырос примерно на 6%

Фото: Михаил Захаров

В августе средняя стоимость аптечной корзины в Казани снизилась на 3% — до 6 711 рублей, следует из августовского выпуска «Индекса Megapteka.ru». При этом общий объем продаж в городе вырос примерно на 6%.

Сильнее всего увеличились продажи контрацептивов (на 60%) и средств от простуды (на 26%). Спрос на препараты от аллергии и средства для коррекции зрения упал примерно на 14%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Среди крупнейших городов России самая дорогая корзина зафиксирована в Санкт-Петербурге (7 383 рубля), Калининграде (7 321 рубль) и Москве (7 286 рублей). Дешевле всего лекарства обходятся жителям Ставрополя и Ульяновска (по 6 540 рублей).

Заметнее всего набор медикаментов подорожал в Пензе (+4%), а максимальное снижение показали Нижний Новгород (6%), Ульяновск (5%) и Самара (4%).

Ранее стало известно, что производство лекарств в Татарстане упало на 26% в мае, а в первом квартале рост составлял 6,5%.

Зульфат Шафигуллин