В МИД допустили проведение трехсторонней встречи лидеров РФ, США и Китая

Ключевым остается вопрос содержательной части будущей встречи и ожидаемых результатов

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил проведения трехсторонней встречи с участием президентов Российской Федерации, США и главы Китая. По его словам, идея такого формата обсуждается в публичном пространстве, однако говорить о переходе к практической подготовке пока преждевременно.

Рябков отметил, что прежде подобный формат на высшем уровне не практиковался. Он подчеркнул, что ключевым остается вопрос содержательной части будущей встречи и ожидаемых результатов. При этом дипломат добавил, что контакты на высшем уровне сами по себе значимы и посылают нужные сигналы.

— Идея есть, она вброшена в том числе в публичное пространство. Говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением, — передает слова замминистра ТАСС.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков допустил встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС 18–19 ноября в Китае.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин провел трехчасовую встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Главной темой стало урегулирование российско-украинского конфликта. Также обсуждались перспективы взаимовыгодных отношений между странами.

Зульфат Шафигуллин