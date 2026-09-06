В МИД допустили проведение трехсторонней встречи лидеров РФ, США и Китая
Ключевым остается вопрос содержательной части будущей встречи и ожидаемых результатов
Замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил проведения трехсторонней встречи с участием президентов Российской Федерации, США и главы Китая. По его словам, идея такого формата обсуждается в публичном пространстве, однако говорить о переходе к практической подготовке пока преждевременно.
Рябков отметил, что прежде подобный формат на высшем уровне не практиковался. Он подчеркнул, что ключевым остается вопрос содержательной части будущей встречи и ожидаемых результатов. При этом дипломат добавил, что контакты на высшем уровне сами по себе значимы и посылают нужные сигналы.
— Идея есть, она вброшена в том числе в публичное пространство. Говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением, — передает слова замминистра ТАСС.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков допустил встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС 18–19 ноября в Китае.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин провел трехчасовую встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Главной темой стало урегулирование российско-украинского конфликта. Также обсуждались перспективы взаимовыгодных отношений между странами.
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