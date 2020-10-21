Местная Общественная организация г. Казани «Баскетбольный Клуб Уникс»
Общая информация
«УНИКС» (аббревиатура означает Университет — Культура — Спорт) — баскетбольная команда из Казани.
Команда была создана в был в 1991 году. С 1997 года команда начала играть в Суперлиге (высший дивизион) чемпионата России.
Руководитель — Богачев Евгений Борисович.
Главный тренер — Димитрис Прифтис.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107 респ Татарстан г Казань ул Спартаковская, 1
- Телефон: 420107, ул. Спартаковская, 1
- Email: club@unics.ru
- Сайт: http://www.unics.ru
Дата последнего обновления: 21.10.2020