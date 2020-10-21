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Местная Общественная организация г. Казани «Баскетбольный Клуб Уникс»

Спорт

Общая информация

«УНИКС» (аббревиатура означает Университет — Культура — Спорт) — баскетбольная команда из Казани.

Команда была создана в был в 1991 году. С 1997 года команда начала играть в Суперлиге (высший дивизион) чемпионата России.

Руководитель — Богачев Евгений Борисович.

Главный тренер — Димитрис Прифтис.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107 респ Татарстан г Казань ул Спартаковская, 1
  • Телефон: 420107, ул. Спартаковская, 1
  • Email: club@unics.ru
  • Сайт: http://www.unics.ru

Дата последнего обновления: 21.10.2020

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