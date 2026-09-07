Пенсионный портфель вырос почти до 10 трлн рублей, несмотря на спад доходности

Драйверами рынка НПФ выступили приток в добровольные программы и покупки гособлигаций

Фото: Реальное время

На рынке негосударственных пенсионных фондов России наблюдается активная перестройка. Совокупный пенсионный портфель достиг 9,9 трлн рублей, при этом заметно выделяется региональная динамика показателей. Жители Татарстана внесли в программу долгосрочных сбережений более 32 млрд рублей, заключив свыше 462 тысяч договоров. Несмотря на непростую ситуацию на фондовом рынке и снижение доходности отдельных инструментов, пенсионные фонды смогли обеспечить положительную доходность: по накоплениям — 6% годовых, по резервам — 6,8%. Основной доход принесли купонные выплаты по долговым бумагам.

Пенсионный портфель вырос, несмотря на снижение доходности

В России во втором квартале года ускорился рост совокупного пенсионного портфеля, увеличившись на 2,5%, следует из данных ЦБ. «Это произошло несмотря на снижение результатов инвестирования и было связано с увеличением притока средств в добровольные пенсионные программы. На конец июня 2026 года объем портфеля пенсионных средств превысил 9,9 трлн рублей», — уточнили в Банке России.

Заметно выросли пенсионные резервы, прибавив 131,8 млрд и достигнув 3,3 трлн рублей. Основной вклад внесли взносы в программу долгосрочных сбережений и негосударственного пенсионного обеспечения: в ПДС 83,2 млрд (+30,6%), в НПО — 42 млрд (+44,3%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом число участников первой программы выросло до 11,6 млн человек (+1,3 млн), второй, напротив, сократилось до 5,9 млн (-15,7 тыс.). Всего заключено 13 млн договоров долгосрочных сбережений.

Татарстанцы внесли по ПДС более 32 млрд рублей

Жители Татарстана за все время действия программы заключили 462 тысячи договоров, привели «Реальному времени» данные по состоянию на 31 июля 2026 года в Национальном банке по республике. ПДС ввели в 2024 году — она помогает участникам копить на долгосрочные финансовые цели, приумножать накопления, получать дополнительную прибавку к пенсии.

— Жители региона в этом году продолжали вносить деньги как по договорам, заключенным в 2026 году, так и по договорам, заключенным в 2024 и 2025 годах. Объем фактических взносов по всем заключенным договорам в республике на конец июля 2026 года составил более 32 млрд рублей, — сообщили нашему изданию в Нацбанке Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах увеличились до 3,6 трлн (+23,3 млрд) рублей, что объяснили прекращением действия фактора, сдерживавшего показатели в начале года. Речь о единовременных переводах средств в ПДС. При этом общее число граждан, формирующих накопления в НПФ, снизилось до 34,4 млн человек (-84,9 тыс.) — в основном в связи с исключением из числа застрахованных по причине смерти. За счет доходов от инвестирования портфели пенсионных накоплений Социального фонда России выросли до 3 трлн (+88,1 млрд) рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Как НПФ наращивали вложения в госдолг

Негосударственные пенсионные фонды во втором квартале активнее скупали гособлигации, несмотря на снижение их стоимости. За счет покупок бумаг с постоянным купонным доходом доля ОФЗ в портфелях выросла: в пенсионных накоплениях — на 4 п.п., в пенсионных резервах — на 3 п.п. Причем рост был выше, чем в предыдущем квартале.

— Этому способствовали нетто‑покупки НПФ государственных облигаций — в основном на аукционах ОФЗ, позволяющих приобрести большой объем бумаг, — пояснил регулятор, уточнив, что объем таких покупок более чем удвоился по сравнению с первым кварталом. — При этом почти две трети покупок пришлось на апрель 2026 года, когда участники рынка ожидали снижения ключевой ставки.

Реальное время / realnoevremya.ru

Негосударственные пенсионные фонды делали ставку на облигации федерального займа с постоянным купоном. В результате их совокупная доля на рынке ОФЗ достигла 9,7%, а вместе с деньгами Социального фонда России — 13,6%. НПФ также на треть активнее покупали корпоративные облигации, но на структуре портфелей это почти не сказалось. Зато на фоне падения фондового рынка они продавали акции: их доля в портфелях снизилась примерно до 5—7%.

Поскольку НПФ больше вкладывались в гособлигации, в их портфелях выросла доля компаний государственного сектора — до 55% в накоплениях и 41,5% в резервах. Доли реального и финансового секторов, напротив, снизились.

На фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 14,25% депозиты и инструменты денежного рынка стали менее доходными, и НПФ сократили вложения в них. Доля вкладов упала до 0,3% и 1,3% в портфелях накоплений и резервов соответственно, а доля инструментов денежного рынка — примерно до 7%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Портфель СФР вел себя иначе — здесь выросли доли корпоративных облигаций (44,4%), ОФЗ (42,2%) и депозитов (8,2%), а доля инструментов денежного рынка, наоборот, упала до 2,5%. Среди отраслей заметнее всего прибавил реальный сектор — до 27,5%, в основном за счет компаний из сферы строительства, девелопмента и инфраструктуры.

Несмотря на снижение доходности в условиях непростой ситуации на фондовом рынке, фонды все равно заработали больше, чем выросли цены. Доходность по пенсионным накоплениям составила 6% годовых, по пенсионным резервам — 6,8%. Основной доход принесли выплаты по долговым бумагам (купоны). За первое полугодие 2026 года средняя доходность пенсионных накоплений в НПФ достигла 9,5%, а пенсионных резервов — 10,3%.

Портфели СФР показали еще более высокий результат. Доходность расширенного портфеля пенсионных накоплений составила 16,3%, по портфелю гособлигаций — 14,8%. Лишь немногие НПФ смогли показать сопоставимые результаты.

«Пенсионный портфель превращается в ставку на траекторию ЦБ»

По итогам второго квартала рынок НПФ растет уже не за счет высокой доходности, а за счет новых денег, отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Хотя пенсионный портфель достиг 9,9 трлн рублей, доходность за квартал снизилась до 1,5% по накоплениям и 1,7% по резервам против 3,1 и 3,3% кварталом ранее, указал эксперт.

— Главный драйвер теперь ПДС: взносы выросли на 30,6%, до 83,2 млрд рублей, число участников увеличилось почти на 1,3 млн, до 11,6 млн. Рост выглядит устойчивым, пока его поддерживают господдержка, налоговые стимулы и новые собственные взносы. Но если участники будут преимущественно переводить уже накопленные средства, а не регулярно пополнять счета, масштаб рынка окажется более впечатляющим, чем его реальная глубина, — считает собеседник издания.

Спикер разъяснил и резкое наращивание фондами ОФЗ, доля которых в пенсионных накоплениях выросла с 49,4 до 53,4%, в резервах с 36,2 до 39,1%: «Логика очевидна — фонды фиксируют высокие ставки перед дальнейшим снижением ключевой ставки и получают стабильный купонный поток. Тактически решение оправдано, но стратегически создает новую проблему. Если инфляция окажется устойчивой и ЦБ затормозит снижение ставки, длинные ОФЗ принесут переоценочные убытки. А если ставки действительно пойдут вниз, выигрыш будет, но слишком высокая доля госдолга ограничит потенциал доходности на длинном горизонте. Пенсионный портфель превращается в ставку на траекторию ЦБ».

По его словам, на этом фоне особенно заметен разрыв с СФР: за первое полугодие расширенный портфель СФР заработал 16,3%, государственный портфель ВЭБ.РФ 14,8%, тогда как средняя доходность НПФ составила 9,5%: «Это еще не доказательство слабого управления, поскольку структура портфелей и ограничения различаются, а оценивать НПФ корректнее на горизонте 5–10 лет. Но игнорировать разрыв нельзя. Если он сохранится на протяжении нескольких лет, вопрос будет уже не в рыночной конъюнктуре, а в эффективности управления».

— Татарстан выглядит одним из лидеров ПДС: с конца марта по конец июля число договоров выросло примерно на 17%, а объем взносов более чем на 45%. Средний взнос на договор увеличился примерно на 24%. Это сильнее обычного роста количества участников: в регионе растет не только охват, но и объем реальных накоплений. Теперь главный тест для ПДС в Татарстане и по стране простой: смогут ли фонды превратить первоначальный приток денег в регулярные долгосрочные взносы. Именно это, а не число заключенных договоров, определит, станет ли ПДС настоящим источником длинных денег, — подчеркнул Ярослав Кабаков.

В целом рынок НПФ входит в новую фазу, отмечает эксперт: денег становится больше, портфели консервативнее, а ставка все сильнее делается на ОФЗ и снижение ставок. «Для устойчивости — это плюс, для будущей доходности — не обязательно. Главный риск теперь — не потеря капитала, а недополученная доходность на горизонте десятилетий», — заключил спикер.

«Результат Татарстана сильный, и в первую очередь он заметен в среднем счете»



«Из обзора ЦБ за второй квартал видно главное: портфель прибавляет за счет взносов, а не за счет рыночного дохода», — прокомментировал рост рынка генеральный директор группы компаний «НПФы.ру», главный редактор портала npfi.ru Дмитрий Малкин. Поступления по программе долгосрочных сбережений и добровольным пенсионным программам, по его словам, почти целиком объясняют прирост пенсионных резервов, а доходность за квартал снизилась и заметного вклада в объем не дала.

— Приток дальше будет только расти. Софинансирование и налоговый вычет работают, программу стали лучше понимать, у нее сложился свой сезонный ритм: под конец года люди довносят деньги, чтобы забрать максимум господдержки. Добавьте к этому снижение ключевой ставки. Чем ниже ставки по вкладам, тем очевиднее выигрыш длинного продукта, где к деньгам клиента добавляется софинансирование и налоговый вычет, — отметил эксперт.

Что касается облигаций федерального займа, фонды воспользовались моментом, указал спикер: «Весной, пока рынок еще ждал снижения ключевой ставки, они набирали ОФЗ с постоянным купоном, и, по данным ЦБ, основная часть квартальных покупок пришлась на апрель. Смысл двойной: зафиксировать высокую доходность на годы вперед и подобрать бумаги, срок которых сопоставим с обязательствами фонда. Деньги клиента лежат десятилетиями, значит и активы должны быть длинными. Денежный рынок этого не дает, ставки там падают вслед за ключевой, поэтому оттуда и уходили».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Обратная сторона, по словам Дмитрия Малкина, проявилась в том же квартале: рынок ОФЗ снижался, и это утянуло вниз квартальную доходность фондов. «Портфель к тому же стал однороднее, доля госбумаг и вложений в государственный сектор выросла. Но падение цены облигации для фонда, который держит ее до погашения, убытком не становится, и с точки зрения пенсионных денег решение я считаю верным. Сложность управленческая: результат такой ставки виден на горизонте нескольких лет, а отчитываться перед клиентом надо каждый год».

Отвечая на вопросы о том, как более высокая доходность портфелей СФР по сравнению со средними показателями НПФ соотносится с долгосрочными перспективами пенсионной системы, можно ли считать такой разрыв нормой и что он говорит о различиях в подходах к управлению пенсионными средствами, собеседник издания сообщил:

— Разрыв объясняется не мастерством управляющих, а составом портфелей. У ВЭБа больше корпоративных облигаций, а они в первом полугодии заметно выросли. У фондов основа портфеля — это ОФЗ, которые почти не прибавили, плюс акции, а рынок акций за это время упал. Соберите два таких портфеля в любом полугодии, и результат разойдется сам собой, а в следующем может развернуться в другую сторону, — пояснил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом фонды, по его словам, отработали квартал хорошо: рынок был слабым, а доходность у них все равно осталась выше инфляции, что отмечает и сам ЦБ. Разброс внутри индустрии сопоставим с расстоянием до ВЭБа, а отдельные фонды государственную компанию обошли, что в таком полугодии дорогого стоит, указал Дмитрий Малкин. Говоря о показателях Татарстана, нарастившего взносы в ПДС с 22 до 32 млрд рублей в апреле — июле, отметил его лидерские позиции по стране и округу:

— Результат сильный, и в первую очередь он заметен в среднем счете. За те четыре месяца, о которых идет речь, взносы выросли заметно быстрее, чем количество договоров. Счета перестали быть формальными: человек открыл, увидел, как приходит софинансирование, и продолжил вносить. Такое поведение появляется, когда продукт объяснили, а не продали в довесок к чему-то другому. По стране республика входит в пятерку лидеров и уверенно держит первое место в Приволжье. Доля республики в договорах ПДС ощутимо выше ее доли в населении страны.

По словам спикера, за таким результатом обычно стоит не разовая кампания, а выстроенная работа банков и агентов на местах. «Республика и раньше рано подхватывала новые финансовые инструменты, сейчас это видно снова. Потенциал при этом все еще высокий, охват пока небольшой, расти есть куда», — заключил он.

