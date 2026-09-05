Путин начал встречу в Кремле с представителями США Уиткоффом и Кушнером

До их визита президент России дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток, начиная с полуночи 5 сентября.

В Кремле стартовала встреча президента России Владимира Путина с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, бизнесменом Джаредом Кушнером.

Российский лидер передал наилучшие пожелания американскому коллеге и отметил, что ситуация для обсуждения непростая.



Перед визитом Уиткоффа и Кушнера Соединенные Штаты призвали Россию и Украину временно воздержаться от военных действий. Сегодня Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток, начиная с полуночи 5 сентября.

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что Уиткофф и Кушнер привезут в Россию новые инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине.

— Нет, они направляются с целью предложить прекращение войны, — заявил он.





Денис Петров