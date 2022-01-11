В Госдуме могут рассмотреть законопроект о QR-кодах до 1 февраля 2022 года

Госдума намерена рассмотреть все имеющиеся отзывы и предложения ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов при посещении общественных мест на следующей неделе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя думского Комитета по охране здоровья Сергея Леонова.

По словам Леонова, будут обобщаться все предложения, полученные из регионов. А на следующей неделе профильные комитеты, по охране здоровья и безопасности, рассмотрят все поправки и будут рекомендовать, что из них принять или отклонить.

Депутат также добавил, что Госдума успеет рассмотреть законопроект о QR-кодах до 1 февраля 2022 года, если только ситуация с коронавирусом не изменится в лучшую сторону.

Фото: Ринат Назметдинов

Согласно исследованию, 71% жителей Татарстана назвали QR-коды самым запоминающимся событием 2021 года.

Дарья Акимова