В АКИТ оценили долю пострадавшего от атак на маркетплейсы ассортимента в 2%

При этом покупатели продолжают активно делать заказы

Фото: Динар Фатыхов

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) не ожидает снижения темпов роста рынка электронной коммерции из-за атак на логистическую инфраструктуру. Об этом сообщил президент ассоциации Артем Соколов в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026).

По оценкам организации, всего около 2% доступного покупателям ассортимента пострадало от инцидентов с атаками БПЛА на склады. При этом покупатели продолжают активно делать заказы, а площадки сохраняют прежний качественный уровень услуг и не пересматривают целевые планы по выручке на год.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее на заседании штаба по вопросам работы цифровых платформ замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова подняла тему неравных условий для продавцов. Она отметила, что российские и иностранные компании на маркетплейсах находятся в разном положении из-за отличающейся финансовой нагрузки.

Зульфат Шафигуллин