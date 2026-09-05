Названа дата старта осенних сельхозярмарок в Татарстане

В Казани продажи товаров будут проходить на 14 площадках

Фото: Динар Фатыхов

Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане стартуют 12 сентября и будут работать до 27 декабря. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов на совещании в Доме Правительства РТ.

В Казани ярмарки будут проходить на 14 площадках, в Нижнекамске — на трех, в Зеленодольске — на двух, а также будет организована одна площадка в Набережных Челнах.

Производители смогут реализовывать свою продукцию на ярмарках с ценами, которые будут на 20% ниже розничных. Это станет возможным благодаря бесплатному предоставлению торговых мест и компенсации затрат на топливо.

Напомним, что весной этого года за три дня на сельхозярмарках жители Татарстана купили продукции на 282 млн рублей.

Никита Егоров