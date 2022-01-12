Новости общества

10:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Башкирии выявили три случая заражения «омикроном»

09:15, 12.01.2022
В Башкирии выявили три случая заражения «омикроном»
Фото: Максим Платонов

В Башкирии зарегистрировали три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Из них новый вариант инфекции обнаружен у двух местных жителей и жительницы Оренбургской области. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Все случаи являются завозными. Так, местные жители прибыли из Танзании, а жительница Оренбургской области с внуками прилетела из Турции. Все зараженные госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Все контактные лица, в том числе пассажиры рейса, пилоты и контактные в семейных очагах, находятся на изоляции под наблюдением медиков. Им проводится ежедневное тестирование на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении ведомства.

Недавно глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что ревакцинация «Спутником Лайт» помогает защититься от «омикрона».

Диана Жиленкова
Общество Башкортостан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также