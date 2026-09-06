СМИ: «царь санкций» Минфина США посетил Москву с делегацией Уиткоффа

При этом Джин Ланг не присутствовал на встрече с Путиным

В американскую делегацию, посетившую Москву, вошел директор по санкциям Минфина США Джин Ланг. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

«Царь санкций» присоединился к спецпосланнику Стиву Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру.

Ланг участвовал в подготовительной встрече с представителем президента России Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на переговорах с Владимиром Путиным. По данным издания, его участие указывает на то, что вопрос американских рестрикций мог быть частью обсуждений.

Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо представителей Минфина, Белый дом также отправил в Москву чиновников Совета нацбезопасности и Госдепартамента.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин провел трехчасовую встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Главной темой стало урегулирование российско-украинского конфликта. Также обсуждались перспективы взаимовыгодных отношений между странами.

Зульфат Шафигуллин