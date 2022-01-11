В России за новогодние праздники втрое выросло число случаев заражения штаммом «омикрон»
В России число случаев заражения штаммом «омикрон» за новогодние праздники выросло втрое, до 305. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Случаи заражения новым вариантом вируса зарегистрировали в 13 регионах. В 35 субъектах РФ заболеваемость COVID-19 превышает среднероссийский уровень.
Чаще всего «омикрон» привозят туристы из ОАЭ, Великобритании, Турции, передает ТАСС.
За минувшие сутки в России выявили 17 525 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии COVID-19 заразились 10 684 204 человека.
Вчера специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро предупредил о том, что ситуация с коронавирусом будет оставаться тяжелой на протяжении следующих трех месяцев.
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