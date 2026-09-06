Минниханов передал президенту Кыргызстана двух соколов-балобанов

Ранее Кыргызстан передал три особи для восстановления популяции снежного барса в татарстанский центр «Снежный барс» на Алтае

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил главе Кыргызстана сертификат на передачу в дар двух особей сокола-балобана. Об этом сообщили в пресс-службе раиса.

В последние годы в Татарстане ведется работа по восстановлению популяции этого вида птиц. Ранее Кыргызстан передал три особи для восстановления популяции снежного барса в татарстанский центр «Снежный барс» на Алтае.

Минниханов назвал сохранение биологического разнообразия одним из важных направлений сотрудничества, отметив, что взаимный обмен позволяет приумножать редкие виды животных.

Накануне раис Татарстана по прибытии в Чолпон-Ату встретился с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. На встрече он поделился впечатлениями от церемонии открытия Всемирных игр кочевников, которую посетил ранее.

Зульфат Шафигуллин