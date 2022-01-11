Фазлеева заявила, что возможность ослабления антиковидных ограничений в Татарстане зависит от следующей недели

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер РТ, руководитель республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19 Лейла Фазлеева сообщила, что власти Татарстана рассмотрят возможность о смягчении действующих антиковидных ограничений. Вопрос должен решиться в ближайшее время.



— Дальнейшая судьба зависит от следующей недели, будем наблюдать, смотреть, - заявила Фазлеева на пресс-конференции, на которой обсуждались итоги проведения культурных и массовых мероприятий в Татарстане в период новогодних каникул.

Она напомнила, что «антиковидные» ограничения, которые действовали в период праздничных мероприятий, в республике сохраняются.

Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлые выходные премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщил, что в республике темп прироста заболеваемости COVID-19 остается стабильным, отмечается незначительное снижение. Он призвал продолжать работу по проверке соблюдения ограничительных мер.



За последние сутки в Татарстане подтвердились 103 новых заражения COVID-19. В общей сложности с начала пандемии коронавирусом заразились 43 749 татарстанцев.

