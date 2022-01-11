В Роспотребнадзоре допускают прирост новых случаев COVID-19 до 100 тысяч в сутки
В Роспотребнадзоре считают, что при негативном развитии событий количество случаев COVID-19 в России может увеличиться до 100 тысяч в сутки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
Попова отметила, что врачи заметили признаки ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. В 35 регионах уровень заболеваемости превышает средний по России. При этом показатель заболеваемости за первую неделю 2022 года снизился.
Чиновница призвала работодателей внимательно отнестись к здоровью сотрудников и не допускать на работу тех, у кого есть симптомы ОРВИ.
Ранее Попова заявила, что в России число случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон» за новогодние праздники выросло до 305 случаев.
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