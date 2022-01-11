Жительница Нижнекамска родила здорового ребенка после вакцинации «Спутником V»

Жительница Нижнекамска Валентина Сарапкина родила здорового мальчика после вакцинации во время беременности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Женщина привилась «Спутником V» на 30 неделе беременности. Оба компонента она перенесла хорошо.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мальчик появился на свет 6 января. Его состояние по шкале Апгар оценивается в 8/9 баллов.



В декабре в КДМЦ Челнов также успешно родила привитая от COVID-19 женщина. Она приняла решение вакцинироваться после того, как перенесла инфекцию на раннем сроке.

В конце 2021 года Минздрав РФ разъяснил, что планировать беременность можно спустя 28 дней после вакцинации первой дозой препарата от COVID-19.

