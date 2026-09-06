Исследование: молодые сотрудники чаще спорят с руководством

В случае конфликта с начальством каждый второй россиянин до 35 лет уверен, что работу нужно бросать.

Фото: Артем Дергунов

Россияне до 35 лет чаще выступают инициаторами споров с коллегами (5%) и начальством (6%), чем сотрудники старшего возраста. К таким выводам пришли аналитики портала Superjob.

В случае конфликта с руководством каждый второй россиянин до 35 лет уверен, что работу нужно бросать.

В целом большинству россиян удается избегать ссор: 69% не конфликтовали с коллегами, а 74% — с начальством.

Реальное время / realnoevremya.ru

Доля неразрешенных конфликтов с сослуживцами за два года выросла до 30%, а разногласия с руководством стали урегулировать самостоятельно реже (43% против 47% в 2024 году).

Последствия споров приводят к увольнениям: из-за конфликта, начатого сотрудником, ушли 15% опрошенных, из-за спора с руководством — 38%. Опрос проводился 20–27 августа среди 1600 трудоустроенных россиян.

Ранее исследователи назвали сферу, где средняя зарплата превышает 900 тыс. рублей.

Зульфат Шафигуллин