Исследование: молодые сотрудники чаще спорят с руководством
В случае конфликта с начальством каждый второй россиянин до 35 лет уверен, что работу нужно бросать.
Россияне до 35 лет чаще выступают инициаторами споров с коллегами (5%) и начальством (6%), чем сотрудники старшего возраста. К таким выводам пришли аналитики портала Superjob.
В случае конфликта с руководством каждый второй россиянин до 35 лет уверен, что работу нужно бросать.
В целом большинству россиян удается избегать ссор: 69% не конфликтовали с коллегами, а 74% — с начальством.
Доля неразрешенных конфликтов с сослуживцами за два года выросла до 30%, а разногласия с руководством стали урегулировать самостоятельно реже (43% против 47% в 2024 году).
Последствия споров приводят к увольнениям: из-за конфликта, начатого сотрудником, ушли 15% опрошенных, из-за спора с руководством — 38%. Опрос проводился 20–27 августа среди 1600 трудоустроенных россиян.
Ранее исследователи назвали сферу, где средняя зарплата превышает 900 тыс. рублей.
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