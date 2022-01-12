Рестораны в Татарстане потеряли более 600 млн рублей выручки после введения QR-кодов

В октябре-ноябре 2021 года оборот заведений общественного питания в Татарстане составил чуть более 8 млрд рублей, что меньше на 612 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, когда оборот превысил 8,6 млрд рублей, согласно данным в аналитическом докладе Татарстанстата.



За первые 11 месяцев 2021-го оборот республиканского общепита составил 41,9 млрд рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 19,2%. В 2019 году оборот составлял 43,1 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, QR-коды в Татарстане ввели 11 октября. Теперь посещать рестораны и кафе можно лишь при предъявлении действующего кода.

Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана (АРиО) направила письмо в Роспотребнадзор с просьбой о полном снятии ограничений по времени работы.

Маргарита Головатенко