Путин на следующей неделе примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели
Саммит состоится 12—13 сентября в столице Индии
Президент России Владимир Путин 12–13 сентября примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Нью-Дели. Об этом сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.
— Командировочный марафон президента продолжится новыми мероприятиями всемирного значения. Саммит БРИКС в Индии, безусловно, и сигнал Западу, ведь на огромную Индию тоже пытаются давить, чтобы она в ущерб себе исполняла антироссийские санкции, — заявил Зарубин.
Также на следующей неделе российский лидер проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама и президентом страны То Ламом, который посетит Россию с государственным визитом.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин провел трехчасовую встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Главной темой стало урегулирование российско-украинского конфликта. Также обсуждались перспективы взаимовыгодных отношений между странами.
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