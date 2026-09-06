Путин на следующей неделе примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели

Саммит состоится 12—13 сентября в столице Индии

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин 12–13 сентября примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Нью-Дели. Об этом сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.

— Командировочный марафон президента продолжится новыми мероприятиями всемирного значения. Саммит БРИКС в Индии, безусловно, и сигнал Западу, ведь на огромную Индию тоже пытаются давить, чтобы она в ущерб себе исполняла антироссийские санкции, — заявил Зарубин.

Также на следующей неделе российский лидер проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама и президентом страны То Ламом, который посетит Россию с государственным визитом.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин провел трехчасовую встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Главной темой стало урегулирование российско-украинского конфликта. Также обсуждались перспективы взаимовыгодных отношений между странами.

Зульфат Шафигуллин