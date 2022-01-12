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Из-за коронавируса перенесли уже третий матч УНИКСа в Евролиге

09:48, 12.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Из-за коронавируса перенесли уже третий матч УНИКСа в Евролиге
Фото: Максим Платонов (архив)

Евролига перенесла матч УНИКСа против миланской «Олимпии». Причина — подтвержденные случаи коронавируса в казанском клубе.

УНИКС сам попросил перенести матч. Казанскому клубу не хватает восьми игроков — минимума по регламенту турнира.

Матч УНИКС — «Олимпия» должен был пройти 13 января. Новую дату пока не определили.

— Согласно специальному регламенту по COVID-19, одобренному Советом акционеров Евролиги, клуб может перенести матчи трижды, если для этого найдутся удобные даты, — напомнили в УНИКСе.

Это уже третий перенесенный матч УНИКСа в Евролиге. Ранее перенесли игры с «Реалом» и «Монако».

Татьяна Демина
СпортБаскетбол Татарстан

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