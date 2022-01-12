В центре Чумакова заявили, что пандемия продлится еще не менее года

Пандемия COVID-19 будет продолжаться не менее года, пока не станет обычным сезонным заболеванием. Такое мнение выразил директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

— Мы уже охвачены [иммунитетом], какое-то количество, — кто заболел, кто был настолько разумен и привился вовремя. Поэтому, конечно, этот цикл, я думаю, что еще год должен продолжаться, — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За это время один из штаммов коронавируса должен вытеснить все остальные. А существующие вакцины с ним справятся.

Ранее специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что ситуация с коронавирусом в мире будет оставаться тяжелой на протяжении следующих трех месяцев из-за распространения омикрон-штамма.

Татьяна Леухина