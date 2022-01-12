Гейтс спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в мире после волны «омикрона»

Число случаев заражений коронавирусом в мире пойдет на спад после волны штамма «омикрон». Коронавирус будут лечить как сезонный грипп. Такое мнение выразил основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс.

Большинство случаев заболевания придется на непривитых людей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«После того, как «омикрон» пройдет по стране, в остальное время года случаев заболеваний должно быть намного меньше, так что коронавирус будут лечить скорее как сезонный грипп», — написал он в Twitter.

По мнению Гейтса, у существующих ныне вакцин есть два недостатка: привитые все равно могут заразиться и эффективность препарата со временем падает.

Ранее специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро предупредил о том, что ситуация с коронавирусом будет оставаться тяжелой на протяжении следующих трех месяцев.



Татьяна Леухина