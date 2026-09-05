Минниханов прибыл в Чолпон-Ату

6 сентября состоится церемония закрытия Всемирных игр кочевников

Фото: пресс-служба раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в город Чолпон-Ату (Кыргызская Республика). В Международном аэропорту Иссык-Куль его встретил Улан Маматканов — заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, а так же Акыл Токтобаев, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, сообщила пресс-служба раиса.

Напомним, 6 сентября пройдет церемония закрытия Всемирных игр кочевников — 2026. Во время мероприятия состоится передача одного из символов Игр Российской Федерации. Следующие Всемирные игры кочевников пройдут в 2028 году в Казани.

пресс-служба раиса РТ

Всемирные игры кочевников — крупнейшее международное мероприятие, посвященное национальным и этническим видам спорта. В Играх участвуют свыше 3 000 спортсменов из более чем 100 стран. В программу мероприятия входят 13 видов спорта (в том числе семь видов национальной борьбы). Корэш является одним из самых представительных по числу участников.

Впервые Всемирные игры кочевников состоялись в 2014 году в Чолпон-Ате Кыргызской Республики. За всю историю спортивное первенство проходило также в Турции и Казахстане.

Татарстанские спортсмены активно участвуют в Играх в таких дисциплинах, как алыш, армрестлинг, борьба на лошадях, корэш, поднимание монеты с лошади.

Никита Егоров