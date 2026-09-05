Путин дал указ не бить по Киеву на протяжении трех дней

Президент России также встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом

Фото: взято с сайта Росконгресса

Президент России Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток, начиная с полуночи 5 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает пресс-служба Кремля.

— Верховный главнокомандующий Путин распорядился о прекращении ударов по Киеву на три дня, начиная с полуночи, в связи с подготовкой и проведением встреч американских представителей в Киеве, — говорится в сообщении.

Он также добавил, что сегодня Путин встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, бизнесменом Джаредом Кушнером, которые прибыли в Москву для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. После встречи американские представители планируют выезд в Киев.

Перед визитом Уиткоффа и Кушнера Соединенные Штаты призвали Россию и Украину временно воздержаться от военных действий.

Никита Егоров