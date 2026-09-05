Путин дал указ не бить по Киеву на протяжении трех дней
Президент России также встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом
Президент России Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток, начиная с полуночи 5 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает пресс-служба Кремля.
— Верховный главнокомандующий Путин распорядился о прекращении ударов по Киеву на три дня, начиная с полуночи, в связи с подготовкой и проведением встреч американских представителей в Киеве, — говорится в сообщении.
Он также добавил, что сегодня Путин встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, бизнесменом Джаредом Кушнером, которые прибыли в Москву для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. После встречи американские представители планируют выезд в Киев.
Перед визитом Уиткоффа и Кушнера Соединенные Штаты призвали Россию и Украину временно воздержаться от военных действий.
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