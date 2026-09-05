Продажи коллекционных товаров выросли летом на 14%

Наибольший рост показали спортивные карточки — их продажи год к году выросли в 11 раз

Фото: Максим Платонов

Продажи коллекционных товаров на «Авито» летом 2026 года увеличились на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса.

Наибольший рост показали спортивные карточки — их продажи год к году выросли в 11 раз, средняя цена набора составила 1,2 тыс. рублей. Интерес к карточкам подстегнул чемпионат мира по футболу 2026 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вторыми по динамике стали почтовые марки (рост в 2,5 раза при средней цене 2 тыс. рублей) и автографы знаменитостей (+93%, 3,8 тыс. рублей). Продажи календарей выросли на 45% (1,3 тыс. рублей), открыток — на 21% (600 рублей), конвертов — на 11% (500 рублей).

В категории моделей, фигурок и кукол спрос увеличился на 12% при средней цене лота 3,1 тыс. рублей. Максимальный рост внутри сегмента показали куклы: продажи «Винкс» выросли в 5,5 раза, LOL — в 4,5 раза, «Барби» — в 3,5 раза (средняя цена куклы — 1,8 тыс. рублей). Также в 2,5 раза выросли продажи фигурок из киндер-сюрпризов за 1,3 тыс. рублей за набор. Коллекционные картины подорожали до 2,9 тыс. рублей (+59%), а жетоны, медали и значки — до 1,6 тыс. рублей (+36%).

Ранее стало известно, что за год в России резко выросли продажи детской одежды.

Зульфат Шафигуллин