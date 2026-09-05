Минниханов в Чолпон-Ате встретился с президентом Кыргызской Республики

Раис Татарстана поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением юбилейного саммита ШОС

Фото: Роман Хасаев

Раис Татарстана Рустам Минниханов по прибытии в Чолпон-Ату встретился с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. На встрече он поделился впечатлениями от церемонии открытия Всемирных игр кочевников, которую посетил ранее, передает пресс-служба главы региона.

— Остался под большим впечатлением от уровня организации нынешних Игр, зрелищности церемонии открытия. Нам будет очень непросто повторить ваш успех, но мы постараемся, — отметил раис.

В свою очередь президент Кыргызской Республики выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в проведении этого мероприятия в России, в Казани на высоком уровне.

Также Рустам Минниханов поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), приуроченного к 25-летию объединения.

Что касается торгово-экономических отношений Республики Татарстан и Кыргызской Республики, то, по словам Рустама Минниханова, по итогам прошлого года товарооборот показал рост более чем на треть, превысив 182 миллиона долларов.

Помимо экономики и промышленности, большая совместная работа ведется по сохранению биологического разнообразия. Речь идет о белом барсе и приумножении этого вида.

Рустам Минниханов поблагодарил Садыра Жапарова за личное внимание к укреплению татарстано-кыргызских отношений в рамках дружественных отношений между Россией и Кыргызстаном.

Никита Егоров