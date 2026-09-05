Около трети жителей Поволжья готовы заплатить за создание своей цифровой копии

Поговорить с цифровой копией умершего без оговорок готовы 26% жителей округа

Фото: Реальное время

55% жителей Поволжья согласились бы при жизни создать собственную цифровую копию, следует из опроса MWS AI (входит в МТС Web Services). 32% респондентов заявили, что завели бы ее ради близких, чтобы не оставлять их одних после смерти.

Поговорить с цифровой копией умершего без оговорок готовы 26% жителей округа, еще 20% допускают такое общение только в первые годы после утраты. За деньги свою копию создали бы 15% жителей ПФО, ради собственного бессмертия — 8%.

Платить за технологию в целом готовы 27% опрошенных: разовый платеж рассматривают 14%, ежемесячную подписку — 9%, завещание части имущества на содержание копии — 5%.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Большинство участников исследования считают, что технология требует контроля. 44% полагают, что создание и использование ИИ-копий умерших необходимо регулировать законом, а 37% уверены, что достаточно прижизненного согласия самого человека. Выбирая между сохранением памяти об ушедшем или продолжением жизни без цифровых копий, 51% выбрали второй вариант, тогда как сохранить копию предпочли бы 32%.

В опросе участвовали более 1000 жителей российских городов. Показатели по Поволжью почти полностью совпадают со среднероссийскими данными, расхождения не превышают трех процентных пунктов. При этом готовность создать копию при жизни в округе чуть выше общероссийской (55% против 53%), а требование законодательного регулирования звучит так же часто, как в среднем по стране.

Ранее стало известно, что Татарстан вошел в топ-5 по спросу на цифровые услуги для присмотра за детьми в Поволжье.

Зульфат Шафигуллин