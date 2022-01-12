Гинцбург сообщил, что вакцина «Спутник V» не нуждается в модификации под штамм коронавируса «омикрон»

Фото: Максим Платонов

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм. Об этом рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, того же нельзя сказать по поводу мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, в которых находится фиксированная конформация S-белка, проявляющая эффект против «уханьского» штамма инфекции.

Фото: Максим Платонов

«А у нас в «Спутнике» нефиксированная, она вся изгибается, как змея», — отметил Гинцбург.

Таким образом, у вакцинированных российским препаратом образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител, передает «Интерфакс».

Вчера сообщалось, что в России зарегистрировали тест-систему для выявления «омикрона». Набор реагентов позволяет за полтора часа определять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».

Диана Жиленкова