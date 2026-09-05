Средняя выплата по ОСАГО в июле достигла 137,1 тысячи рублей

Количество заключенных договоров составило 40,4 млн, из них 15,2 млн пришлось на краткосрочные полисы

Фото: Динар Фатыхов

В июле 2026 года средняя выплата по договорам ОСАГО составила 137 143 рубля, а средняя премия по годовым полисам — 8 049 рублей. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

За первые семь месяцев года средний размер возмещения вырос на 9,9% к прошлому году, до 124 602 рублей, тогда как средняя стоимость полиса увеличилась на 5,9%, до 7 698 рублей.

Рост выплат связан с изменениями Единой методики Банка России от 11 июля, которые определяют расходы на ремонт и формирование цен на запчасти. Новые справочники средней стоимости деталей прошли публичную проверку с 13 по 27 августа и вступят в силу для ДТП с 19 сентября. По оценке РСА, это приведет к дополнительному росту среднего возмещения еще на 8—10%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Несмотря на рост выплат, давящий на тарифы, Уфимцев отметил, что текущая средняя премия ниже уровня января — июля 2023 года. Доля договоров, переданных в перестраховочный пул, выросла за полгода до 12,5% в июле при среднем показателе 9,6%. В РСА полагают, что повышение верхней границы тарифного коридора позволит снизить эту долю и переложить расходы на высокоубыточных водителей.

Общая сумма выплат за январь — июль 2026 года достигла 158,5 млрд рублей при собранных премиях в 197,2 млрд рублей. Количество заключенных договоров составило 40,4 млн, из них 15,2 млн пришлось на краткосрочные полисы со средней премией 212 рублей.

Ранее в России был зафиксирован резкий рост продаж электронных ОСАГО за последние семь месяцев.

Зульфат Шафигуллин