Итоги дня: Мишустин о COVID-19 в Татарстане, Аюпова и «Победа», вывод войск ОДКБ из Казахстана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 11 января:
- Власти Татарстана рассмотрят возможность о смягчении действующих антиковидных ограничений. Вице-премьер РТ, руководитель республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19 Лейла Фазлеева объявила, что «дальнейшая судьба зависит от следующей недели». Власти смотрят и наблюдают за обстановкой.
- Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана направила письмо в Роспотребнадзор с просьбой о полном снятии ограничений по времени работы. Исполнительный директор АРиО Галина Шарафутдинова обратила внимание, что сотрудники сферы общепита прошли 100%-ную вакцинацию, продолжаются усиленные меры профилактики, услуги предоставляются только с предъявлением QR-кода. Ассоциация в обращении об отмене временных ограничений подчеркивает необходимость сохранять предъявление QR-кодов и поддержки 100%-ной вакцинации персонала.
- Тем временем президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, что из бюджета республики дополнительно выделено 3,5 миллиарда рублей на создание условий для работы персонала медучреждений, закупку средств индивидуальной защиты, лекарств, медоборудования и тест-систем. Кроме того он указал, что регион полностью готов к распространению омикрон-штамма коронавируса. Резерв коек составляет 50%, в больницах отведены специальные боксы, при необходимости развернут дополнительные койки. Мишустин же назвал Татарстан в числе немногих регионов, в которых растет заболеваемость СOVID-19. За последнюю неделю заболеваемость в республике увеличилась почти на 6%, констатировал он.
- В московском Кремле пока не увидели особого повода для оптимизма по итогам российско-американской встречи по гарантиям безопасности, которая прошла в Женеве 10 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ожидается несколько раундов переговоров, после чего можно будет составить более четкую картину для понимания ситуации.
- Татарстан по итогам января-ноября 2021 года стал лидером по числу зарегистрированных случаев дачи взятки — в республике выявили 255 преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ. За аналогичный период прошлого года таких фактов насчитывалось 166. На втором месте Москва (207), на третьем — Московская область (189). По количеству зарегистрированных в январе — ноябре 2021-го фактов получения взяток Татарстан замкнул топ-5. В республике за этот период зарегистрировали 170 преступлений по ст. 290 УК РФ.
- В Казахстане завершилась основная миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — войска начнут выводить из республики через два дня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что попытка государственного переворота, которая была тщательно спланирована, в Казахстане не удалась. На сегодняшний день ситуация во всех регионах страны оценивается как стабильная. Вместе с этим он анонсировал ряд реформ и пообещал презентовать в сентябре новый пакет политических реформ.
- Позже Токаев утвердил состав нового правительства страны. Прежнее он отправил в отставку 5 января, как того и требовали протестующие. Свои посты сохранили министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министр обороны Мурат Бектанов и министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Первым заместителем главы правительства Казахстана Токаев назначил Романа Скляра. Должности вице-премьеров в Казахстане заняли Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов.
- Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова попросила лоукостер «Победа» сменить название. «Компания — просто беда, буковки «ПО» они потеряли. Вы дискредитируете светлый образ ПОБЕДЫ! Это имиджевые потери страны-победительницы!», — написала она в своем Instagram. По словам Аюповой Каждый раз после прохождения регистрации и полета на самолетах этой авиакомпании ей хочется «отмыться».
- В Казани финишировали судебные прения по делу экс-главы Буинского района и экс-главы Минэкологии Татарстана Агляма Садретдинова. В своей часовой речи обвиняемый в подстрекательстве к убийству 2003 года и четырех взятках заявил о своей непричастности к этому на фоне веских, по его мнению, доказательств против уже осужденного по этому делу Маскуда Назмиева. По его оценке вышеназванный бизнесмен из Буинска с букетом судимостей на протяжении 11 лет допрашивался более 20 раз по обстоятельствам расстрела активиста Рашида Садыкова в 2003 году и в деле есть минимум пять вариантов трактовки тех событий. Подробности — в материале «Реального времени».
- Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров обжаловал решение суда о заключении его под стражу по делу о причастности к убийству — ему предъявлено обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». По решению Басманного суда Москвы он должен пробыть под арестом до 21 февраля.
- Госдума планирует рассмотреть все имеющиеся отзывы и предложения ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах на следующей неделе. При этом зампред Комитета по охране здоровья Сергей Леонов, не исключил, что документ могут отложить, если ситуация с коронавирусом в России улучшится.
- Житель Казани Артем Яруллин отсудил через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) €15 тысяч за то, что ему сломали руку в вытрезвителе 13 лет назад — инцидент случился в июне 2008 года. Тогда ему было 23 года, он попросил милиционеров дать ему сообщить родителям, где он находится. Однако один из сотрудников схватил Яруллина за правую руку и резко вывернул ее за спину — у мужчины диагностировали закрытый перелом правой плечевой кости со смещением, но следователи не нашли оснований для уголовного преследования сотрудников милиции. ЕСПЧ постановил, что простого проведения доследственной проверки было недостаточно, и власти должны были возбудить уголовное дело.
- Глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге спрогнозировал, что более 50% населения Европы будет заражено омикрон-штаммом коронавируса в течение ближайших шести-восьми недель. По его словам, сейчас 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о выявлении новой мутации. «Омикрон» уже доминирует в Западной Европе и распространяется на Балканах.
- На улице Баумана в Казани закрывается ресторан американской кухни Twin Peaks. В пятницу, 14 января, ресторан проведет вечеринку по случаю своего дня рождения. Уже 15 января прежняя команда примет посетителей в новом заведении с новой концепцией.
- Экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер» победил на девятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Дистанцию в 287 км он преодолел за 2 часа 38 минут 43 секунды. Вторым стал эксипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова — он отстал от Николаева на 2 минуты 34 секунды. Третьим финишировал экипаж под руководством чеха Мартина Мацика (+2.37). Следующий этап пройдет 12 января на дистанции спецучастка в 375 км.
- С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в столицу Татарстана прилетело и улетело 470 рейсов. В международном аэропорту Казани за это время обслужили 105 210 пассажиров. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Нижнекамское ПАТП, занимающееся городскими автобусными перевозками, хотят обанкротить. С намерении обратиться с заявлением в Арбитражный суд РТ сообщил Алмаз Авзалов, действующий на основании агентского договора по поручению ООО «Газтеплосервис». Поводом для иска стало решение АС Татарстана, который взыскал с ПАТП в пользу «Газтеплосервиса» 1,4 миллиона рублей.
- В новогодние праздники Татарстан посетили 140 тысяч туристов. В Свияжск, например, съездил 40 361 человек. Большим спросом среди гостей и жителей республики пользуется путешествие в резиденцию местного Деда Мороза — Кыш Бабая в селе Новый Кырлай Арского района. В праздничные дни ее посетили 3 тысячи человек.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обещание экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, что Россия «получит по яйцам», если попытается вернуть влияние на страны бывшего Варшавского договора. «Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — написала она в своем telegram-канале.
- Лыжница из Татарстана Христина Мацокина выступит за сборную России на Олимпийских играх в Пекине, которую пройдут пройдут с 4 по 20 февраля. Помимо нее на Олимпиаду в столицу Китая от РФ поедут Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Лилия Васильева, Мария Истомина, а также Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Илья Семиков и Артем Мальцев.
- В возрасте 70 лет умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону, заслуженный мастер спорта Анатолий Алябьев. Причиной смерти стал коронавирус, которым он заболел перед Новым годом. Его госпитализировали в реанимацию, но врачам не удалось его спасти.
- Жители Татарстана назвали самые запоминающиеся событий 2021 года. Лидируют QR-коды — за них проголосовал 71% опрошенных. Запомнилась татарстанцам и майская трагедия в казанской гимназии №175 (55%). На третьем месте оказались локдауны в июне и ноябре (29%), на четвертом — массовое признание СМИ и журналистов иноагентами (28%).
- На 66-м году ушел из жизни председатель Европейского парламента Давид Сассоли. Он умер в итальянском городе Авиано, где его госпитализировали из-за нарушений в работе иммунной системы.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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