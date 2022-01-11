Исследование: 71% жителей Татарстана считают введение QR-кодов главным событием 2021 года

Фото: Ринат Назметдинов

71% жителей Татарстана назвали QR-коды самым запоминающимся событием 2021 года. К такому выводу пришла служба исследований hh.ru.

Чаще всего с подобным мнением выступили бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).

Фото: Максим Платонов

Еще одним запоминающимся событием для татарстанцев стала стрельба в казанской гимназии №175. Это подтвердили 55% жителей республики. На третьем месте оказались локдауны в июне и ноябре (29%), на четвертом — массовое признание СМИ и журналистов иноагентами (28%). Завершает рейтинг сбой в работе крупнейших соцсетей и онлайн-сервисов (24%).

В прошлом месяце в службе исследований hh.ru сообщили, что 72% жителей РТ предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию.

Диана Жиленкова