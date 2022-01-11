Экипаж Николаева из «КАМАЗ-мастера» выиграл девятый этап ралли «Дакар»

Экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер» победил на девятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков в Саудовской Аравии, об этом говорилось в трансляции.



Гонка проходила на спецучастке в 287 км. Эту дистанцию экипаж Николаева преодолел за 2 часа 38 минут 43 секунды. Вторым был экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова — он отстал на 2 минуты 34 секунды. Третьим финишировал экипаж под руководством чеха Мартина Мацика (+2.37).

Следующий этап пройдет 12 января на дистанции спецучастка в 375 км. Ралли «Дакар» завершится 14 января.

Фото: kamazmaster.ru

Вчера Дмитрий Сотников рассказал, что экипаж команды «КАМАЗ-мастер» сработал без ошибок, это и помогло одержать победу в зачете грузовиков на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар».

Маргарита Головатенко