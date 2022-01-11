Житель Казани отсудил в ЕСПЧ €15 тысяч за перелом руки в вытрезвителе

Житель Казани Артем Яруллин отсудил в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) €15 тысяч за то, что ему сломали руку в вытрезвителе 13 лет назад. Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава ассоциации «Агора» Павел Чиков.

Как рассказал Яруллин, в июне 2008 года его задержали на улице правоохранители и отправили в медицинский вытрезвитель Приволжского РУВД Казани. На тот момент ему было 23 года. Юноша попросил милиционеров дать сообщить его родителям о своем местонахождении. Однако один из сотрудников правопорядка схватил Яруллина за правую руку и резко вывернул ее за спину. Позже у него диагностировали закрытый перелом правой плечевой кости со смещением. При этом следователи не нашли оснований для уголовного преследования сотрудников милиции.

ЕСПЧ постановило, что простого проведения доследственной проверки в соответствии со статьей 144 УПК РФ было недостаточно, и власти должны были возбудить уголовное дело. Интересы Яруллина представлял юрист Игорь Шолохов.

Фото: wikipedia.org

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Дарья Акимова