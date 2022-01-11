Представительница Татарстана Христина Мацокина выступит на Олимпиаде в составе сборной России
Представительница Татарстана Христина Мацокина выступит на Олимпиаде в Пекине в составе сборной России, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.
Также в Пекин отправятся Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Илья Семиков и Артем Мальцев.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Окончательный состав Олимпийского комитета России (ОКР) будет утвержден 20 января.
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