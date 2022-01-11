Песков заявил об отсутствии повода для оптимизма в переговорах в США

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не увидели особого повода для оптимизма по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности. Об этом сообщает RT.

По его словам, пока нечего сказать по их результату. Но при этом Песков отметил, что замглавы МИД России Сергей Рябков, возглавлявший накануне российскую делегацию на переговорах с США в Женеве, позитивно оценил эти переговоры.

Пресс-секретарь президента добавил, что ожидается несколько раундов переговоров, после чего можно будет составить более четкую картину для понимания ситуации.

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Накануне замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что во время вчерашних переговоров по гарантиям безопасности Россия и США не достигли прогресса в вопросе о нерасширении НАТО.

Дарья Акимова