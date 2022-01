Умер спикер Европарламента Давид Сассоли

На 66-м году ушел из жизни председатель Европейского парламента Давид Сассоли. Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куилло в Тwitter.

Отмечается, что спикер Европарламента скончался в 01.15 (03.15 мск) в итальянском городе Авиано, где он был госпитализирован из-за нарушений в работе иммунной системы. Куилло добавил, что о дате и месте похорон будет известно позднее.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours.