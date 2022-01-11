Президент Казахстана утвердил новый состав правительства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства страны. Прежнее он отправил в отставку 5 января, в разгар массовых протестов, — этого требовали жители, вышедшие на митинги.



Свои посты в казахстанском правительстве сохранили министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министр обороны Мурат Бектанов и министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Новым министром энергетики Казахстана назначен Болат Акчулаков. На этом посту он сменил Магзума Мирзагалиева, следует из указа президента страны.

Первым заместителем главы правительства Казахстана Токаев назначил Романа Скляра. Должности вице-премьеров в Казахстане заняли Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов.

Напомним, после подписания указа об отставке правительства Казахстана исполнение обязанностей премьер-министра страны возложили на экс-министра финансов Алихана Смаилова. До утверждения нового состава правительства министры, отправленные в отставку, продолжали исполнять обязанности.



Фото: pixabay.com

Напомним, с 2 января Казахстан захлестнула волна протестов против резкого повышения цены на сжиженный газ. Затем все переросло в столкновения с силовиками: на улицы вышла военная техника, правоохранители применяли светошумовые гранаты и, по сообщениям некоторых источников, стреляли в людей, предположительно, резиновыми пулями.

Сегодня Токаев сообщил, что попытка государственного переворота, которая была тщательно спланирована, в Казахстане не удалась. На сегодняшний день ситуация во всех регионах страны оценивается как стабильная. Президент Казахстана также сообщил о завершении основной миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), миротворческие силы которой направили в республику по просьбе Токаева для помощи в преодолении «террористической угрозы». Войска начнут выводить из республики через два дня.

Татьяна Демина